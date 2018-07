Famílias são removidas de áreas de risco em Campos-RJ

A Prefeitura de Campos continua a monitorar e alertar os moradores de áreas atingidas por cheias dos rios Paraíba do Sul e Muriaé, em Campos dos Goytacazes, a não retornem às casas sem autorização das autoridades. As famílias poderão voltar para as casas após as ações de limpeza e higienização dos locais. Hoje, a Defesa Civil continua com o bombeamento das águas em Três Vendas, localidade inundada no último dia 5 pelas águas do Muriaé e onde 546 famílias resolveram permanecer, sobre as lajes.

A secretaria de Serviços Públicos realiza, na localidade, um mutirão com 100 homens trabalhando na limpeza das ruas. A previsão é de que o trabalho seja finalizado na quarta-feira (18). A secretaria da Família e Assistência Social também realiza hoje a distribuição de 394 kits de limpeza, 200 kits de higiene pessoal, 600 cestas básicas e 600 fardos de água nos abrigos e em Três Vendas, para os moradores que insistiram em permanecer sobre a laje das casas.