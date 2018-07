Famílias sem-teto ocupam prédio no centro de SP Cerca de duzentas pessoas ocuparam, na madruga desse domingo, 8, um prédio de nove andares, na Rua Vitória, altura do número 10, no centro de São Paulo. As famílias ligadas ao Movimento dos Sem-Teto do Centro (MSTC) invadiram o local por volta da 0h05 de domingo, informou a Polícia Militar. Apenas um caseiro encontrava-se no prédio e a ocupação, ainda segundo a PM, ocorreu sem violência.