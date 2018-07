Famílias serão removidas de parque no Rio, diz ministra A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, confirmou nesta terça-feira (30) que serão removidas do Jardim Botânico do Rio as famílias que moram dentro dos limites do parque. A retirada dos moradores foi determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no mês passado, em primeira instância, e pode afetar 620 famílias. "Não tem discussão de classe. Rico ou pobre, se tiver invadido, vai sair", afirmou a ministra.