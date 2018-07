Famílias vítimas de chuvas em SC receberão auxílio de R$ 415

O governador de Santa Catarina Luiz Henrique da Silveira assinou na tarde desta quarta-feira, 17, uma Medida Provisória denominada de "Auxílio Reação". Ela vai contemplar, em espécie, com R$ 415,00, por um período de seis meses, cada família atingida pelo desastre das chuvas. Serão beneficiados com os recursos os familiares, cujos domicílios tenham sido destruídos ou interditados de maneira definitiva pela Defesa Civil, situados nos 63 municípios em situação de emergência e nos 14 que tiveram decretado estado de calamidade pública. Veja também: Número de casos de leptospirose bate recorde em SC SC pede ações emergenciais para atender desempregados Câmara aprova MP que libera crédito para Santa Catarina Acusados de furtar doações devem responder por crime militar Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas O valor será custeado com recursos provenientes das doações depositadas nas nove contas bancárias vinculadas ao Fundo Estadual de Defesa Civil e que até a última terça-feira, 16, tinha um saldo de R$ 26,1 milhões. Será considerado como unidade familiar, o grupo de pessoas que habitavam a mesma residência destruída ou definitivamente interditada. O repasse do auxilio está condicionado, segundo a MP, à comprovação de que estas famílias não tenham renda superior a três salários mínimos (R$ 1.245,00), além de não estar alojada em abrigo temporário. Segundo o último relatório da Defesa Civil de Santa Catarina, 27.236 pessoas continuam desalojados (que estão casas de amigos ou de parentes) e ainda outras 5. 737 estão desabrigadas (que estão em alojamentos mantidos pelo governo). Desde o dia 22 de novembro já foram registrados 128 mortes e 22 pessoas continuam desaparecidas.