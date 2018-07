Fanfarras reduzem volume em Lorena

Um evento musical, realizado a um quarteirão do Colégio São Joaquim, em Lorena, no Vale do Paraíba, que abrigou a prova da Fuvest, não gerou reclamações de candidatos. Uma das preocupações da Fuvest era que os mais de mil alunos tivessem sua concentração prejudicada, já que a cidade abrigou no mesmo horário da prova um campeonato nacional de fanfarras.

De acordo com Fuvest, a definição dos locais de prova é feita com quatro meses de antecedência e o evento de música não constava nos relatórios de pesquisa feitos pela organização do vestibular.

Segundo Douglas Macedo, organizador local do campeonato de fanfarras, o único problema seria o som da locução entre as apresentações. O local e o horário do evento foram definidos há 20 dias. O presidente da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, maestro Ronaldo Faleiros, disse desconhecer que a cidade abrigaria a prova da Fuvest. "As cidades são selecionadas de acordo com o interesse em receber o evento, não fomos informados sobre a prova", comentou o músico.

No período da manhã, a concentração das equipes participantes do campeonato foi feita no quarteirão ao lado da escola; no período da tarde, as concentrações ocorreram do lado oposto do prédio. No horário da abertura dos portões, às 12h30, o volume do som foi reduzido para que não atrapalhasse a concentração dos estudantes.