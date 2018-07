Fantasmas de um exilado do mundo

Há oito anos, quando À Margem da Linha, seu primeiro livro, foi publicado, o escritor paulistano Paulo Rodrigues, hoje com 60 anos, foi apresentado por Raduan Nassar como um autor que "maneja a língua de forma invejável". Vindo do homem que escreveu Lavoura Arcaica e o descobriu num concurso literário, em 1977, o elogio ganhou dimensão de atestado. No mesmo ano em que as torres gêmeas caíram, ele conquistou o prêmio de autor revelação concedido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), sendo logo descoberto pelos editores portugueses e espanhóis.

Seguiu-se o pequeno volume de contos Redemoinho, em 2004, e um silêncio de cinco anos. Finalmente esta semana chega às livrarias seu terceiro livro, As Vozes do Sótão, pela mesma editora que publicou os outros dois, a Cosac Naify. Desta vez, não é Raduan Nassar o autor do elogio, mas o diretor de televisão e cinema Luiz Fernando Carvalho, que assinou a versão cinematográfica de Lavoura Arcaica.

Na orelha do livro, Carvalho define o romance de Rodrigues como uma "travessia interior, uma queda para o alto". De fato, Damiano, o garoto rejeitado pela mãe no livro, é uma espécie de duplo do irmão mais novo de À Margem da Linha, alguém que caminha paralelamente à estrada de ferro com o irmão mais velho sem jamais se conciliar com o universo familiar. Damiano é um exilado do mundo, obrigado a conviver com os fantasmas do sótão de sua casa, onde escondia, quando criança, um estojinho surrado de veludo carmesim com objetos pessoais da mãe.

Refém de uma voz que vem desse sótão e das memórias familiares, Damiano vira alfaiate, uma profissão em extinção, apenas para costurar esse drama que não acaba, mas, ao contrário, se reproduz. Num lance de ousadia formal, Rodrigues faz o alfaiate, traído pela mulher, narrar a própria história como se fosse outro, Guido, num outro tempo, numa outra cidade. Trágico. Repete-se a história e a traição, mas não a forma. Neste livro, ele opta pelo desvio na linha do realismo italiano e topa com o delírio onírico do uruguaio Felisberto Hernandez. Um encontro e tanto.