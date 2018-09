FAO prevê preço elevado de alimentos por mais 2 a 3 anos O preço dos alimentos deve continuar em um patamar alto pelos próximos dois ou três anos, mas cairia quando os estoques estivessem novamente cheios, afirmou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO) na quinta-feira. Autoridades importantes da agência, em testemunho prestado a uma comissão do Senado canadense por meio de videoconferência, também disseram que o preço do milho seria inflacionado, neste ano, por uma diminuição do plantio nos Estados Unidos e pela demanda maior por etanol. O economista da área de commodities da FAO, Abdolreza Abbassian, afirmou que a elevação dos preços para os grãos mais importantes tinha menos relação com o fato de parte dos alimentos estar sendo usado na fabricação de biocombustíveis do que com o fato de terem ocorrido safras menores e secas em regiões produtoras. No entanto, no caso da atual temporada de colheita, o preço do milho poderia ser inflacionado pelos 20 milhões de toneladas suplementares do produto usados na fabricação de etanol somados a safras piores em terras norte-americanas -- em vista de contratempos climáticos, a produção deve diminuir em 30 milhões a 35 milhões de toneladas em relação ao volume recorde registrado no ano passado. O governo canadense avalia atualmente um projeto de lei determinando a utilização de pelo menos 5 por cento de etanol na gasolina do país. Segundo Abbassian, o Canadá deveria avaliar a possibilidade de ter uma quantidade menor de canola, trigo e cevada para exportar e de precisar importar milho. A mensagem final é de que o preço dos alimentos continuará alto durante um tempo, apesar de Abbassian ter afirmado que o arroz pode estar atravessando um momento de bolha inflacionária. O economista disse ainda que os especuladores haviam contribuído para a volatilidade dos preços, apesar de estarem, basicamente, seguindo as tendências do mercado. Um outro analista da FAO, Ali Gurkan, chefe da divisão de comércio e mercados da entidade, afirmou que as especulações no mercado financeiro não devem dissipar-se dentro em breve. (Reportagem de Randall Palmer)