FAO vê safra recorde de milho no Brasil em 2012 A produção total de milho do Brasil, incluindo a primeira e a segunda safras, deverá crescer 7 por cento para um novo recorde de cerca de 60 milhões de toneladas em 2012, devido a um salto no plantio de inverno, afirmou nesta terça-feira a FAO, o órgão das Nações Unidas para agricultura e alimentação.