Farc e ELN são insurgentes, não terroristas, diz Chávez O presidente venezuelano, Hugo Chávez, pediu nesta sexta-feira à Colômbia e ao mundo que deixe de considerar como "terroristas" os grupos guerrilheiros Farc e ELN, um dia após a liberação de duas reféns que estavam nas mãos do maior grupo rebelde colombiano. Chávez disse estar disposto a retomar o diálogo com o colega colombiano, Alvaro Uribe, para tentar impulsionar um processo de paz nesse país. Em novembro, Bogotá tirou o venezuelano do processo de negociação com as Farc, iniciando uma profunda crise diplomática bilateral. "Senhor presidente da Colômbia, gostaria retomar com você o diálogo, mas em um novo nível. Peço-lhe que comecemos reconhecendo as Farc e a ELN como forças insurgentes da Colômbia, e não como grupos terroristas", disse Chávez em sua apresentação anual diante do Parlamento. O governante teve na quinta-feira um êxito político ao conseguir que as Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia (Farc) entregassem as reféns Clara Rojas e Consuelo González após seis anos de sequestro na selva, o que reanimou as esperanças para outras dezenas de reféns que estão com os guerrilheiros. A resposta do governo colombiano não demorou e classificou a proposta de Chávez de "totalmente insólita e desproporcionada". Além da Colômbia, Estados Unidos e a União Européia consideram as Farc e a ELN como organizações terroristas. (Por Enrique Andrés Pretel; Tradução Redação São Paulo, 5511 56447764))