Faria Lima, em SP, será interditada por 6 meses

Uma faixa da Avenida Brigadeiro Faria Lima, junto ao canteiro central, sentido Santo Amaro, ficará bloqueada entre as ruas Chilon e Santa Justina, a partir das 8 horas de domingo. Haverá ocupação também do canteiro central da via.

As equipes operacionais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vão monitorar os bloqueios e orientarão motoristas e usuários que utilizam a região. Os veículos que trafegarem pela via devem redobrar a atenção à sinalização e a eventuais movimentações de máquinas e equipamentos referentes à obra.