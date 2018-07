Farmacêutica AbbVie finalmente conquista Shire com oferta de US$55 bi

A farmacêutica AbbVie comprou a Shire nesta sexta-feira em um negócio de 32 bilhões de libras (54,7 bilhões de dólares) que permitirá à empresa dos Estados Unidos reduzir custos tributários ao transferir sede para a ilha Jersey, na Inglaterra.

A companhia britânica, que fabrica medicamentos caros para tratar doenças raras, rejeitou quatro ofertas anteriores da AbbVie até que a empresa norte-americana elevou seu preço para 52,48 libras por ação. O valor será pago em dinheiro, equivalente a 24,44 libras por papel, e com a emissão de 0,8960 novas ações da AbbVie.

A AbbVie está comprando a Shire para cortar tanto sua carga tributária nos Estados Unidos quanto sua dependência na droga para artrite Humira, o medicamento mais vendido no mundo e que perderá a proteção de patente nos EUA em 2016. A AbbVie, que gera quase 60 por cento de sua receita com o Humira, tinha até sexta-feira para anunciar uma oferta firme pela Shire, estender o prazo ou desistir sob as regras de aquisição do Reino Unido.

A companhia agora planeja criar uma empresa combinada incorporada em Jersey, onde pagará um imposto efetivo de cerca de 13 por cento, muito abaixo dos atuais 22 por cento, tornando o negócio um dos maiores acordos movidos por planejamento tributário.

O preço acertado pela AbbVie representa um prêmio de cerca de 53 por cento sobre o preço das ações da Shire em 2 de maio, o última dia útil antes da primeira oferta da AbbVie, que foi rejeitada pela Shire.

Comentando sobre a aquisição, o presidente do Conselho e presidente-executivo da AbbVie, Richard Gonzalez, disse que a combinação terá a melhor plataforma de desenvolvimento de produtos, uma linha de produção mais forte e mais capacidades de pesquisa e desenvolvimento.

"A combinação da AbbVie e da Shire é atrativa para acionistas das duas companhias", disse ele.