Farmacêutica Takeda comprará Multilab por até R$540 mi

A Takeda, que no ano passado já tinha apostado nos emergentes ao comprar Nycomed por 13,7 bilhões de dólares, pagará adiantadamente 500 milhões de reais e até 40 milhões de reais adicionais para os donos da fabricante de genéricos e remédios que não exigem receita médica.

A compra fará da Takeda uma das dez maiores companhias farmacêuticas que atuam no Brasil, o segundo maior país emergente para a empresa depois da Rússia.

As duas companhias devem concluir o negócio no segundo trimestre do ano fiscal de 2012 da Takeda, segundo comunicado das empresas nesta sexta-feira.

A Takeda foi assessorada pelo JP Morgan e a Multilab, pelo BTG Pactual.

(Por Ben Hirschler)