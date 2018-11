Farmacêuticas negam prática de concorrência desleal

Conforme o Estado publicou anteontem, a farmacêutica, ao lado das empresas Lundbeck e Eli Lilly, é alvo de processos abertos pela Secretaria de Direito Econômico. A suspeita é de que as empresas tenham ingressado sistematicamente com ações na Justiça para retardar a venda de medicamentos concorrentes.

Caso sejam condenadas, poderão receber multa de até 30% do seu faturamento ou no valor equivalente ao dano causado.

Fabricante do antidepressivo Lexapro, a Lundbeck afirmou não ter ingressado com ações judiciais de forma abusiva.

A Eli Lilly do Brasil, produtora do Gemzar, para câncer, disse adotar uma postura de respeito à legislação, que inclui o direito à confidencialidade dos dados de pesquisa. Tanto a Eli Lilly quanto a Lundbeck ingressaram com ações na Justiça reivindicando confidencialidade de dados apresentados no momento do registro de seus medicamentos.

A suspeita da secretaria é de que tal estratégia impede que dados usados na pesquisa sejam adotados por outras empresas, na hora do registro das versões genéricas das drogas. / L.F.