Farmácia deve ter genérico do Viagra neste mês

O genérico do Viagra deverá estar disponível nas farmácias até o fim deste mês, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos). É que na segunda-feira, o laboratório EMS, que tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a fabricação do produto, começará a fazê-lo.

O laboratório Pfizer detém a patente do produto até o dia 20. A Lei de Propriedade Industrial, de 1996, não permite que se comece a fabricar genéricos enquanto a exclusividade vigorar.

O genérico do Viagra custará, no mínimo, 35% a menos que o original ? que, por sua vez, já teve o preço reduzido em 50% há dez dias pela Pfizer. Foi uma medida para enfrentar a entrada de novos concorrentes no mercado. Hoje, o preço médio de cada comprimido é R$ 15.

De acordo com o laboratório, a redução no preço garantiu um aumento de cerca de 50% das vendas no período. São vendidos em todo o País cerca de 600 mil comprimidos por mês.