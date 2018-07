Farmácia é autuada por anunciar remédio contra bafômetro

O Conselho Regional de Farmácia (CRF) autuou na manhã desta quarta-feira, 1º , uma farmácia e duas farmacêuticas que trabalhavam no estabelecimento por propaganda enganosa e indução a crime. A Farmácia Central, localizada no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, tinha um cartaz anunciando a venda de um produto que "permitiria beber e passar no teste do bafômetro". As duas farmacêuticas responsáveis também foram suspensas pelo CRF que instaurou um inquérito administrativo para apurar as responsabilidades. Segundo o presidente do CRF, Juliano da Rocha, a empresa anunciava o produto inclusive pela internet a preços bem acessíveis. Ele disse que se trata de um produto lançado há pouco mais de um mês no mercado nacional e que deve ser comercializado com receita médica para o tratamento do alcoolismo crônico. Rocha explicou que "o pidolato de piridoxina já é utilizado em diversos países do mundo neste tipo de tratamento e é um medicamento legal, no entanto não produz os efeitos anunciado pela farmácia, além disso, as nossas colegas e o proprietário do estabelecimento estavam incitando os consumidores a dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas". Um jornal e uma emissora de rádio da capital gaúcha realizaram um teste com um voluntário que serviu de cobaia. Ele tomou quatro latas de cerveja usou o medicamento e submeteu-se em seguida ao teste do bafômetro e foi constatado que seu hálito continha 0,27 mg de álcool por litro de ar expelido. O presidente do CRF disse ainda que o remédio pode tirar o efeito da bebida alcoólica, mas deve ser feito com um tratamento supervisionado por médicos, prolongado e por alcoolistas crônicos. "Nunca apenas para tentar driblar o bafômetro" concluiu o farmacêutico insistindo que ao anunciar isto a farmácia estaria incitando os consumidores a cometer crime previsto no código penal. Um dos proprietários da farmácia, Antônio Francisco Fonseca, admitiu a fraude e prometeu apurar as responsabilidades.