Farmácia Popular cresce 80% em vendas no 1º semestre Aqui Tem Farmácia Popular, programa do Governo Federal em parceria com a iniciativa privada, registrou crescimento de 80,78% nas vendas do primeiro semestre de 2012 comparado ao mesmo período do ano passado, movimentando mais de R$ 218 milhões. O atendimento do programa também foi ampliado, em 83,69%, superando 9,1 milhões de pessoas.