Farmácias começam hoje a reter receitas de antibióticos A partir de hoje, as receitas médicas contendo a recomendação de compra de antibióticos serão retidas nas farmácias. É o que determina a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União. O objetivo é controlar a venda desses medicamentos e, com isso, evitar a propagação da superbactéria KPC, que é resistente a antibióticos.