'Farofada no Cabral' reúne poucas pessoas no Leblon Com mais de 1.500 pessoas confirmadas nas redes sociais, o movimento "Farofada no Cabral" segue pacífico na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul da cidade, próximo à casa do governador Sérgio Cabral (PMDB). A presença é reduzida, não mais de 50 pessoas, segundo a Polícia Militar.