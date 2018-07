Fãs acampam no Morumbi para esperar show de Bieber Fãs do cantor Justin Bieber já montaram acampamento nas imediações do estádio do Morumbi, onde o ídolo teen fará shows nos próximos dias 8 e 9. Segundo a assessoria de imprensa do estádio, desde ontem já havia algumas barracas na região e hoje o número de fãs que aguardam para ver o canadense aumentou.