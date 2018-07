Fãs arrancam pedaços de estádio que deu fama a Pelé

Antes da demolição do estádio que foi palco da final da Copa de 1958, uma multidão foi à arena para arrancar pedaços do gramado ou da arquibancada.

Cerca de cinco mil fãs foram autorizados a pegar souvenires do estádio Rasunda, em Estocolmo, na Suécia.

Construído em 1937, a arena vai ser demolida e no terreno serão erguidos prédios comerciais e residenciais.

No estádio de Rasunda em Estocolmo, o Brasil conquistou o seu primeiro título de Copa do Mundo com uma equipe de craques, como Pelé, Garrincha e Didi.