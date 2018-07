Fãs da Ferrari planejam vigília vermelha por Schumacher

A página da escuderia no Facebook afirma que a Scuderia Ferrari Clubs quer mostrar seu apoio e estava organizando um "evento silencioso e respeitoso todo em vermelho" diante do hospital de Grenoble, na França, onde o alemão permanece desde sua queda no domingo.

A Ferrari afirmou que a equipe também planeja um tributo especial a seu ex-piloto, que conquistou cinco títulos consecutivos com a escuderia, em sua página na Internet (www.ferrarif1.com).

Schumacher deixou a Ferrari em 2006, mas em 2010 abandonou a aposentadoria para um retorno de três anos com a Mercedes, encerrado em 2012.

O mais bem-sucedido piloto da história da Fórmula 1, com 91 vitórias em corridas, sofreu ferimentos na cabeça enquanto esquiava fora das pistas demarcadas durante férias com a família na estância turística de Meribel, nos Alpes, no domingo.

Sua assessora, Sabine Kehm, disse na quarta-feira que a condição dele era estável e ainda era cedo demais para falar sobre suas perspectivas. Não foram dadas informações nesta quinta-feira, um dia antes do aniversário de Schumacher.

Os médicos realizaram até o momento duas cirurgias, incluindo uma para a drenagem de um coágulo do cérebro.

A família de Schumacher postou uma mensagem na página oficial dele na Internet (www.michael-schumacher.de) para agradecer às pessoas no mundo todo que expressaram apoio.

"Elas estão nos dando um grande apoio", afirmou. "Todos nós sabemos que ele é um lutador e não vai desistir."

(Reportagem de Alan Baldwin)