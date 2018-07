Fãs do grupo RBD fazem manifestação em São Paulo Cerca de duas mil pessoas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), se concentraram na tarde de hoje na Avenida Paulista, junto à Rua Pamplona, protestando contra o fim do grupo mexicano RBD. A separação do grupo RBD foi anunciada na última sexta-feira, 15. A banda anunciou sua separação após quatro anos de trajetória e com mais de dez milhões de discos vendidos.