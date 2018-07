Fãs dos Beatles comemoram 40 anos de Abbey Road

Centenas de fãs dos Beatles se reuniram neste sábado em Londres para celebrar o aniversário de 40 anos da foto do grupo atravessando a Abbey Road, imagem que se tornou capa do álbum de mesmo nome.

A multidão causou congestionamento no tráfego da rua do norte da cidade, cruzando-a repetidamente e cantando músicas dos Beatles.

Quatro homens vestidos como os Beatles na ocasião em 1969 posaram para uma reconstituição da foto.

"A foto é tão fácil de ser copiada e (aqui) é como se fosse um santuário para os Beatles", disse o organizador do evento, Richard Porter, guia turístico especializado na banda e proprietário de um café nas imediações que tem o conjunto como seu tema.

Importância

Tony Bramwell, promotor da banda, estava presente no local quando a foto original foi tirada.

"Tirando Ringo e Paul eu sou a única pessoa ainda viva que estava aqui naquele dia", disse ele.

"É ótimo ver como a coisa continua. Em meio aos gêneros e revoluções dos últimos 40 anos os Beatles ainda são os melhores", disse.

Os Beatles gravaram a maior parte de seu material nos estúdios Abbey Road, localizado na rua de mesmo nome.

O álbum Abbey Road foi o último gravado pela banda.

Let It Be, apesar de lançado posteriormente, já havia sido gravado.

O fotógrafo que fez a famosa foto foi o já falecido Iain Macmillan. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.