Fãs homenageiam Michael Jackson um ano após a morte do cantor

Fãs do mundo todo estão prestando homenagens a Michael Jackson nesta sexta-feira, quando se completa um ano da morte do astro da música pop.

Na calçada da fama, em Los Angeles, as homenagens começam a se acumular na estrela de Michael.

Na mesma cidade, os fãs começaram a visitar logo cedo o cemitério Forest Lawn Memorial Park, onde o astro foi enterrado em setembro.

Mesmo após um ano de sua morte, a popularidade do cantor de sucessos como Thriller e Beat it ainda gera grandes lucros para sua família e herdeiros.

O espólio do cantor já rendeu mais de US$ 1 bilhão desde sua morte, segundo estimativas feitas pela revista Billboard.

Filme

O filme This Is It, que mostra os últimos ensaios de Jackson, foi um sucesso de bilheteria. As vendas de discos dispararam, e em março os herdeiros do cantor assinaram o maior contrato da história com a gravadora Sony para o lançamento de novos discos.

Mas ainda há dúvidas sobre os fatos relacionados à morte do cantor e sobre o papel de Conrad Murray, médico particular de Michael Jackson.

Murray é acusado de ter intoxicado o astro com uma overdose de remédios e de ter demorado a chamar os serviços de emergência, mas nega as acusações.

A data do julgamento de Murray ainda não foi marcada.