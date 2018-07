Fãs são vítimas de arrastão após show de Eric Clapton

SÃO PAULO - Fãs de Eric Clapton que saíam do show do músico na quarta-feira, 12, no Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, foram vítimas de um arrastão praticado por bandidos que aproveitaram o congestionamento após o fim do espetáculo. Um dos criminosos foi detido pela Polícia Militar.

Quando estava dentro de um ônibus, o enfermeiro Adailde Ferreira Filho, de 45 anos, viu três homens passando de carro em carro, na Avenida Morumbi, próximo à Rua Doutor Flávio Américo Maurano, ameaçando e roubando as bolsas dos motoristas.

"Ao invés de descer no meu ponto, esperei o seguinte para tentar me livrar de um assalto. Mas não consegui escapar", contou Adailde. Ao descer do coletivo, dois dos ladrões vieram em sua direção, enquanto o terceiro aguardava dentro de um Monza preto. "Um dos homens estava armado. Eles tomaram meu tênis e minha bolsa, com todos meus documentos dentro", relatou o enfermeiro. Em seguida os bandidos entraram no veículo e fugiram.

Uma viatura da PM foi avisada sobre o arrastão por uma testemunha e iniciou perseguição ao Monza. Os criminosos seguiram até o interior da favela Paraisópolis, quando o carro parou por falta de gasolina. Dois dos assaltantes desceram do veículo e correram. Um deles chegou a atirar contra os policiais. O motorista ficou no carro e acabou detido.

O Monza já tem um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O detido foi reconhecido pela vítima. O caso foi registrado no 89º Distrito Policia (DP), do Portal do Morumbi.