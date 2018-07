Fãs tentam evitar demolição da casa de Ringo

Fãs dos Beatles estão lançando nesta quarta-feira uma campanha para evitar que a casa onde nasceu o baterista Ringo Starr seja demolida.

A campanha "Save Madryn Street" ("Salve a Rua Madryn", em referência ao endereço da casa) será lançada no hotel Hard Day's Night, em Liverpool. Até mesmo um sósia do baterista estará presente no lançamento da campanha.

Ringo, cujo nome verdadeiro é Richard Starkey, nasceu no dia 7 de julho de 1940 na casa de número nove da rua Madryn, onde viveu os primeiros meses da sua vida.

O terraço em Madryn Street, Toxteth, é uma de centenas de casas que serão demolidas para a revitalização da área.