Fase de retomada do emprego exclui indústria e agricultura

O mercado de trabalho brasileiro registrou uma vigorosa recuperação em 2011, após o golpe acarretado pela crise internacional de 2009. Entretanto, nem a indústria nem a atividade agrícola acompanharam o movimento. Pelo contrário, ambas as atividades tiveram perdas expressivas no número de vagas, segundo a Pnad 2011.

A indústria perdeu 1,076 milhão de vagas em 2011, em relação a 2009. A queda no número de ocupados no parque industrial brasileiro foi de 8 % no período. O contingente de funcionários passou de 13,513 milhões para 12,437 milhões em 2011, o que fez a participação desses trabalhadores na população ocupada cair de 14,8% em 2009 para 13,5%.

A magnitude do corte de pessoal reacende o alerta de desindustrialização no País, segundo José Carlos Braga, professor do Instituto de Economia da Unicamp. "O real sobrevalorizado nos últimos anos e a competição externa realmente começaram a afetar o setor, então acho que de fato a redução nas vagas é outro sinal de grande alerta no sentido de que precisa haver um tratamento especial para a indústria, para que não percamos o terreno que conquistamos com tanto esforço ao longo de décadas", declarou Braga.

O risco de desindustrialização virou uma preocupação central do governo nos últimos anos. Pelos dados das Contas Nacionais, o nível de produção da indústria de transformação no segundo trimestre de 2012 é inferior ao do mesmo período de 2007, cinco anos antes.

Nos últimos anos, medidas têm sido tomadas pela equipe econômica para apoiar a indústria, como as intervenções para manter o câmbio mais desvalorizado, as isenções tributárias de IPI e relativas à folha de pagamento e também os recentes aumentos de tarifas - que até mesmo foram alvo nesta semana de reclamação por parte de Ron Kirk, representante comercial dos EUA.

Já a redução no emprego na atividade agrícola foi de 7,3%, o equivalente a 1,105 milhão de vagas a menos. O contingente de trabalhadores passou de 15,229 milhões para 14,124 milhões entre as duas últimas divulgações da Pnad. A fatia dos empregados em atividades agrícolas no total do pessoal ocupado foi reduzida de 16,7% para 15,3%.

Os demais setores apresentaram expansão no número de empregados. Os serviços geraram 2,06 milhões de vagas, um aumento de 5%, que ampliou a participação do grupamento de 43,1% para 44,9% no total de ocupados. O grupamento de comércio e reparação criou 302 mil vagas, um crescimento de 1,9%, que manteve sua participação estável, em 17,8%.

Para muitos analistas, o avanço dos serviços é a contrapartida da estagnação da indústria. Como os serviços não sofrem a pressão da competição internacional, as pressões de custo vindas do mercado de trabalho aquecido, do Custo Brasil e do câmbio valorizado são mais facilmente repassadas para os preços. O próprio aquecimento dos serviços, que correspondem à maior parte da economia e puxam todos os salários, piora a competitividade industrial.

A construção foi o grupo que mais cresceu, 13,6% entre 2009 e 2011, mas a geração de vagas ficou em 932 mil postos de trabalho, aumentando sua participação na ocupação de 7,5% para 8,4%.