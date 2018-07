Fashion Business tem aumento de 12% nas transações No penúltimo dia da 12ª Fashion Rio, a Fashion Business - bolsa de negócios paralela à semana de moda da capital fluminense - negociou hoje R$ 370 milhões no mercado interno, um crescimento de 12% em relação à última edição, recorde de vendas para a estação outono/inverno. As vendas para o exterior devem alcançar US$ 15,5 milhões. Nesta edição, a novidade ficou por conta de um pequeno salão montado no estande da feira, para desfiles técnicos. Ali, grifes mostraram as coleções para os compradores, que vieram de todo o País e outras de 26 nações. "Não fizemos ''desfilão'' conceitual, mas apresentações técnicas, objetivas, com, no máximo, 20 looks. O comprador pôde ver a roupa no melhor cabide que existe, que é o corpo da manequim", afirmou a organizadora da semana de moda, Eloysa Simão. As quatro marcas que desfilaram no salão multiuso - Espaço Fashion, Equatore, Vivaz e Cholet - registraram aumenta de vendas. Outras grifes também registraram boas vendas nessa edição, entre elas, duas estreantes na semana. A Apoena, que reúne cooperativas de bordadeiras de Brasília, vendeu 400 peças só para o Japão. Já a Acomb, formada por cooperativas de costureiras da Cidade Alta, em Cordovil, zona norte do Rio, negociou mil peças. "Fiquei surpreso com o fato de as compras internacionais de valor maior terem sido feitas por países maduros, como Portugal e França. As compras das Filipinas também surpreenderam - somaram US$ 2,5 milhões. Foi surpresa diante das dificuldades com as importações da Ásia (que têm prejudicado o setor têxtil). Conseguimos, com criatividade e estilo, mandar nossas peças para lá", afirmou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira. Eloysa ressaltou ainda o fato de a feira de negócios ter conseguido atrair compradores de regiões do País que tinham pouca participação nas edições anteriores, como Centro-Oeste, interior de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul e norte fluminense. Cerca de 10 mil pessoas passaram pela Fashion Business nos quatro dias da bolsa de negócios. A feira atraiu 91 compradores internacionais - 33 convidados pelo evento e 58 espontâneos.