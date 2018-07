Fashion Rio começa com programação mais enxuta

Geralmente programado para os meses de janeiro e fevereiro, o evento foi antecipado em função de uma mudança no calendário de moda nacional, antiga reivindicação do setor. A medida serve para otimizar a produção, já que vai proporcionar um tempo maior entre a confecção, venda e entrega, diminuindo os prejuízos com cancelamentos e devoluções. "Evita que o erro consuma grande parte do lucro", diz Eloysa Simão, organizadora do Fashion Business, fórum de lojistas que ocorre paralelamente ao Fashion Rio.

Pela manhã, jovens estilistas apresentaram suas criações no Rio Moda Hype, espaço dedicado aos estreantes. O primeiro desfile da tarde começou com meia hora de atraso e trouxe os tecidos rústicos em tons dourados e avermelhados da nova coleção da Acquastudio. As peças desenhadas pela estilista Esther Bauman foram inspiradas nos tons quentes das queimadas do cerrado brasileiro. Também com atraso, Herchcovitch trouxe da cultura folk andina, com um toque futurista, os elementos que modelam os maxi-ponchos, macacões, vestidos e demais peças em cores vibrantes e tecidos tecnológicos que se misturam a trabalhos artesanais.

A noite ainda ia contar com as apresentações da Oh Boy!, que estreou na edição passada do Fashion Rio, da carioca Alessa e da aguardada TNG, que na edição anterior trouxe a atriz Isis Valverde, a Suelen da extinta novela "Avenida Brasil". Nesta quarta a grife teria como estrela o galã Rodrigo Lombardi, protagonista de "Salve Jorge". Enquanto cruzavam a passarela, modelos tiveram que tomar cuidado com goteiras formadas pelo funcionamento do ar condicionado. A água também incomodou quem assistia aos desfiles.