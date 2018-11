''Fast-food saudável'' é nova tendência

Fast-food saudável parece uma contradição de termos, mas é uma tendência que vem ganhando força nos shopping centers. Pesquisas apontam que, ao mesmo tempo em que buscam uma alimentação rápida, os frequentadores das praças de alimentação estão preocupados com o conteúdo nutricional de sua refeição e o efeito que ela terá em sua saúde. De olho nesse mercado, novas redes estão surgindo, outras ampliaram suas lojas e algumas reformularam o cardápio, trocando, por exemplo, a batata frita pelo arroz integral.

"Há duas fortes tendências hoje na alimentação: a "saudabilidade", que é a valorização daquilo que promove saúde e bem-estar, e a sensorialidade e o prazer, ligados ao boom do mercado gourmet e dos grandes chefs", afirma a consultora Maria Aparecida Toledo. A pedido da Associação Brasileira de Franchising (ABF), ela investigou os hábitos alimentares dos frequentadores de diversos shoppings de São Paulo (mais informações nesta página).

Para Livia Barbosa, pesquisadora da Escola Superior de Propaganda e Marketing e coautora do levantamento, essa preocupação com a alimentação saudável vem a reboque do aumento das doenças cardiovasculares e da obesidade. "As pessoas estão vivendo mais e querem que seja com saúde", diz.

Alinhadas a essas demandas, surgem redes como a Bio Gourmet, que oferece num pequeno quiosque pratos com alimentos orgânicos e assinados por um chef famoso.

Outras mais antigas, como a Bon Grillê, têm se adaptado para agradar o consumidor. Além de grelhados, a rede vendia acompanhamentos calóricos como massas e batatas fritas, mas mudou o foco para as saladas e incluiu no cardápio opções como hambúrguer de soja, arroz integral e sucos naturais. "Pretendemos abandonar gradualmente as frituras", diz o superintendente de marketing, Sérgio Freire.

"Essas redes que levantam a bandeira da saudabilidade, como Wraps, Seletti, Go Fresh e Salad Creations, têm hoje um crescimento acima do mercado", diz Enzo Donna, consultor da ABF.

Um dos motivos, revela o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Nabil Sahyoun, é o fato de a comida saudável ter se tornado prioridade no setor. "Se um shopping center hoje tem uma praça de alimentação lotada e várias empresas querendo um espaço, a preferência vai para aquelas que oferecem opções saudáveis", diz.

Apesar da rápida expansão, o grupo ainda não chega a 10% dos estabelecimentos, diz o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato. Ele ressalta, porém, que hoje todos os restaurantes se preocupam em oferecer ao menos algumas opções saudáveis. "A preocupação em dosar prazer e nutrientes antes era restrita aos portadores de doenças como diabete e a quem está acima do peso. Mas nos anos 1990 a preocupação começou a se espalhar."

Hábitos. A pesquisa da ABF revelou ainda que de segunda a sexta-feira o rigor com a qualidade nutricional é maior que nos fins de semana. "São pessoas que trabalham ali perto e, como almoçam no shopping com frequência, procuram opções mais saudáveis. No fim de semana, elas se permitem enfiar o pé na jaca", diz Maria Aparecida.

Esse é o caso da professora de espanhol Jussineia Santos, de 23 anos. Por causa do trabalho, ela almoça no shopping de segunda a sábado. "E pelo menos dois domingos por mês, mas aí é por prazer, e troco os bufês de salada por uma batata recheada", diz.

Também por causa do trabalho, a consultora de vendas Mariane Ferracini, de 28 anos, almoça fora todos os dias. "Meus hábitos são saudáveis. Não fumo, não bebo, pratico esportes. Procuro restaurantes que combinem com meu estilo."

ALIMENTOS FUNCIONAIS

Quinua

Grão fonte de proteínas, minerais, vitaminas B2 e E. Fornece excelente equilíbrio de aminoácidos, sendo uma das melhores fontes de proteína vegetal.

Gérmen de trigo

Fonte de vitaminas E, B1, ácido fólico e minerais como magnésio e zinco. É um poderoso antioxidante para a saúde do coração e o sistema imune. A gordura predominantemente poli-insaturada auxilia na redução nos níveis de LDL-colesterol.

Aveia

Fonte de fibras solúveis, de minerais e de vitaminas. Proporciona efeitos benéficos sobre o colesterol, a pressão arterial, a glicemia, a saciedade e saúde gastrointestinal.

Clorofila

Pigmentos presentes na maioria das plantas. Estudos atribuem a esses extratos vegetais atividades antioxidantes, antimutagênicas e anticarcinogênicas.

Linhaça

Fonte de ômega 3 e fibras solúveis que auxiliam na redução do colesterol. Possui fibras insolúveis que contribuem para o bom funcionamento intestinal e prevenção da prisão de ventre.

Suco de uva

Fonte de flavonoides, que aumentam a concentração de antioxidantes no sangue e melhoram o

estado de coagulação.

Atum e salmão

Fontes de ômega-3, que tem efeito favorável sobre níveis de triglicerídios, pressão sanguínea, prevenção de câncer, redução da incidência de aterosclerose e efeitos positivos

na depressão e desordens da pele.

Tomate, suco de goiaba e melancia

Presença de licopeno, um pigmento vermelho que atua como antioxidante, prevenindo o envelhecimento celular. Ele também está relacionado à proteção contra doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.