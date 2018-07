Fastio criativo

Através de sua obra-prima, Salinger inventou o adolescente moderno e, de certa forma, reinventou a literatura norte-americana. No entanto, o que tem a ver a morte de um escritor com uma crônica de futebol? Calma, amigo leitor. Esta coluna, algumas vezes, é como uma seleção europeia: vai direto ao ponto, em velocidade, e conclui em gol assim que possível. Outras vezes, é como um time de várzea naquelas tardes modorrentas de sábado: cisca daqui para lá, valoriza as firulas e se diverte mais com o jogo do que com o gol. Na coluna de hoje, o futebol será de várzea. Mas pretendo marcar ao menos um golzinho.

Como escritor, Salinger chocou o mundo duas vezes: a primeira, ao publicar O Apanhador; a segunda, após ter conquistado a fama, quando simplesmente decidiu parar de publicar todo e qualquer tipo de texto. Na verdade, ele foi além disso: isolou-se numa casinha nas montanhas, jamais voltou a dar entrevistas, nunca mais se deixou fotografar, cortou contato com o mundo, sumiu de tudo e todos. Desde então, sua vida se transformou num grande mistério, num enigma que desafiou a capacidade de compreensão de leitores e críticos. Há quem ache que ele largou tudo porque não tinha mais nada a dizer. Alguns garantem que ele continuou escrevendo e que, agora que se foi, obras inéditas serão retiradas de seu baú e finalmente publicadas. A verdade é que ninguém sabe a verdade.

O que aconteceu na cabeça de J.D. Salinger, formidável escritor, para que ele tivesse desistido de seu ofício? Eis a pergunta que me assombra e, ao mesmo tempo, explica a relação de tudo o que contei com o mundo do futebol. Sim, porque igualmente me inquieta o processo que leva um craque a abandonar o seu talento - ou ser abandonado por ele. Conhecemos muitos que passaram por isso. Uns, como Ronaldinho Gaúcho e Robinho, dão a impressão de terem esquecido tudo, mas em seguida voltam a brilhar. Sofrem uma espécie de amnésia passageira.

Outros, como Djalminha e Juninho Paulista, que tinham talento para figurar entre os melhores jogadores de seu tempo, perdem o viço para sempre. E, quando menos esperamos, topamos com eles em tristes disputas de showbol, exibindo pequenos lampejos do talento de outrora. Esse "fastio criativo" de certos craques é, definitivamente, algo que foge à minha compreensão.

Respeito a decisão de Salinger, mas, no meu íntimo, acho errado que ele não tenha usado seu incrível talento para continuar iluminando o sombrio mundo em que viveu. Como acho errado que um grande craque, por acomodação ou deslumbramento, jogue fora uma habilidade tão rara de se ver por aí. Mesmo porque, todos os quase-gênios do futebol acabaram se arrependendo do tempo perdido com coisas que aconteciam fora das quatro linhas, tais como brigas com treinadores, noitadas, fugas de treinamentos, amigos interesseiros e relacionamentos turbulentos. Da mesma forma, não tiro da cabeça uma ideia: a de que, longe da literatura, Salinger morreu amargo como um craque precocemente aposentado.