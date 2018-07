Fatah confirma palestino Abbas como líder do partido

Abbas obteve aprovação de uma grande maioria dos 2.300 delegados do Fatah que participaram do primeiro congresso do movimento em 20 anos, realizado pela primeira em solo palestino.

Ele é o substituto do falecido fundador, Yasser Arafat, líder do movimento por 40 anos, até sua morte, em 2004.

O Fatah tenta se livrar da imagem de corrupção e nepotismo que o levou em 2006 a perder eleições para adversários islâmicos do Hamas, que se opõem a negociações de paz com Israel.