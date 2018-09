Fatecs conquistam autonomia universitária O Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou ontem a autonomia universitária para as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza, órgão do governo paulista responsável pelo ensino profissional público. Com isso, as Fatecs podem criar e extinguir cursos e ampliar vagas. Além disso, o parecer atribuiu às Fatecs a competência de registrar diplomas. Atualmente, apenas universidades no Estado de São Paulo têm esse poder. Há, atualmente, 49 Fatecs no Estado.