Fatecs e Etecs recebem inscrições para vestibulares Começam amanhã (05) e terminam no próximo dia 20, exclusivamente via internet (www.vestibularfatec.com.br), as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do 2º semestre de 2008. No último dia, o prazo termina às 12 horas. As inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) também começam amanhã, mas serão encerradas dia 16, às 12h. Segundo informações do Centro Paula Souza, publicadas no portal do governo paulista, são oferecidas 6.695 vagas para os 39 cursos superiores tecnológicos gratuitos das 39 Fatecs. Uma das novidades nesse processo seletivo é que o candidato poderá colocar como segunda opção um outro período do mesmo curso, na mesma faculdade. Para se inscrever é necessário preencher a Ficha de Inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária. O exame será em 29 de junho. O Manual do Candidato, que traz todas as datas, normas e orientações para o processo seletivo está disponível também no endereço www.vestibularfatec.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades). Segundo o Centro Paula Souza, as vagas disponibilizadas este ano representam um crescimento de 42,75%, em relação ao mesmo período de 2007. Com relação ao 1º semestre deste ano, houve um aumento de 440 vagas. Foram introduzidos três novos cursos: Gestão do Agronegócio (tarde), na Fatec de Botucatu; Logística Aeroportuária (manhã), na Fatec Guarulhos; Meio Ambiente e Recursos Hídricos (manhã), na Fatec Jahu. Quatro Fatecs vão oferecer novas habilitações: Fatec Botucatu: Produção (noite); Fatec Itapetininga: Informática para a Gestão de Negócios (manhã e noite); Fatec Ourinhos: Logística para o Agronegócio - Modalidade Mercado Internacional (manhã); Fatec Sorocaba: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noite) e Logística e Transportes (tarde). Duas Fatecs vão implantar novas turmas em habilitações já existentes: Fatec Santo André - Eletrônica - Modalidade Autotrônica (tarde); Fatec Sorocaba - Mecânica - Modalidade Processos de Produção (noite). De acordo com o Centro Paula Souza, nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) há 35.158 vagas para 69 cursos técnicos, em 114 cidades do Estado de São Paulo - o que representa um crescimento de 22,77% em relação ao 2º semestre de 2007 (28.636). Desse total, 1.750 vagas foram aprovadas após o fechamento do Manual do Candidato e, portanto, não constam da publicação. Os interessados em se inscrever devem estar cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio ou já ter concluído esse ciclo. As inscrições podem ser feitas via internet ou na secretaria da Etec onde o candidato pretende estudar - nos dias úteis, entre as 13 e as 21 horas. Nesse mesmo período, estará à venda o Manual do Candidato, que custa R$ 5 (deve ser pago em dinheiro), na secretaria de qualquer escola do Paula Souza. O Manual também está disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. O candidato deve informar se cursou integralmente o Ensino Fundamental, de 5ª à 8ª série, em instituição pública municipal, estadual ou federal. A comprovação deve ser feita no ato da matrícula, por meio do histórico escolar do ensino fundamental ou a declaração escolar, discriminada série a série. A ficha de inscrição, preenchida sem rasura, com o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20 deve ser entregue na secretaria da Etec. Quem se inscrever pela internet, deve imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. Ainda segundo o Centro Paula Souza, o Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações, recebe 13% de bônus. Para ter direito ao bônus, o candidato afrodescendente deve fazer a autodeclaração no ato da inscrição. Mais informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou no site www.vestibulinhoetec.com.br.