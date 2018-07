Fatecs e FGV aplicam provas de vestibular

Mais de 56 mil estudantes estão inscritos e disputam 12.315 vagas em 65 cursos - o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é o mais concorrido, com relação de 18,83 candidatos por vaga na Fatec Zona Leste, na capital.

Dos 54 testes, 9 eram multidisciplinares e 5 de raciocínio lógico. Os 40 restantes versavam sobre as 8 matérias do núcleo comum do ensino médio. Para o cursinho Objetivo, o exame abordou conteúdos básicos. "O aluno consegue fazer a prova com tranquilidade se tiver domínio das matérias", diz a coordenadora Vera Lúcia da Costa Antunes. "São questões originais e bem feitas." O tema da redação foi a adequação dos homens a um mercado de trabalho que vem sendo ocupado por robôs.

Ontem também foi aplicado o vestibular para os cursos de Administração de Empresas (200 vagas) e Administração Pública (50 vagas) da FGV-SP. Pela manhã, os estudantes resolveram 60 testes de matemática, língua portuguesa, língua inglesa e Ciências Humanas. Para o Objetivo, a prova "seguiu o padrão". "As questões de inglês eram difíceis, com vocabulário econômico e alternativas em inglês", diz Vera Lúcia. "Isso não assusta o candidato pois já se espera que ele tenha um padrão mais alto."

À tarde os candidatos de Administração de Empresas fizeram dez questões discursivas de matemática que privilegiaram a parte de matemática financeira.

Já quem prestou para Administração Pública respondeu a cinco questões de história e geografia. E na prova sobre o "Brasil contemporâneo" tiveram de escrever uma redação analisando argumentos favoráveis e contrários ao Bolsa Família.

Os candidatos dos dois cursos também fizeram uma redação com o mesmo tema: a tendência à criação de um mundo de "conformistas mimados", ideia apresentada por um artigo do colunista do The New York Times Roger Cohen. O gabarito e a resolução das provas serão divulgados na quarta-feira. O resultado final sai em 11 de janeiro.