Fatia de bolo de casamento de Diana e Charles é leiloada

Uma grande fatia de um bolo preparado para celebrar o casamento de lady Diana Spencer com o príncipe Charles foi vendida por mil libras (cerca de R$ 2,98 mil) em um leilão na Grã-Bretanha. A porção tem a forma de um quadrado com 23 centímetros e havia sido dada a Moyra Smith, uma faxineira da residência real de Clarence House, em Londres, por um chef da família real, em 1981. O pedaço de bolo é decorado com o brasão real e vem com uma carta de agradecimento à senhora Smith assinada pelo casal real. Chris Albury, da Casa de Leilões Dominic Winter, em South Cerney, disse que vários pedaços pequenos do bolo oficial de casamento apareceram ao longo dos anos, mas este é especial. A cobertura decorativa com o brasão é muito bem feita e, embora existam algumas rachaduras e danos, ela está em muito bom estado, afirmou. "Nós entendemos que 23 bolos de casamento foram feitos oficialmente e este é, provelmente, um dos bolos de uma só camada enviados aos funcionários de Clarence House." Albury acredita que o comprador provavelmente não adquiriu o bolo para comer. A fatia foi comprada por um colecionador privado da Grã-Bretanha que deseja permanecer anônimo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.