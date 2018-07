FATIAS TOSTADAS A Tostex reabre depois de dois anos, trocando a Rua Haddock Lobo, e o clima de noite, por um espaço retrô no Shopping Cidade Jardim. Só não muda a estrela do cardápio (criado por Ana Soares): sanduíches prensados, com vários recheios, como o de queijo (R$ 5,90). Av. Magalhães de Castro, 12.000, 2º piso, 3758-3485. 2ª a sáb., 10h/22h; dom. 14h/22h. Cc.: todos.