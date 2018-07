Fátima Bernardes volta ao ar este mês, em novo jornalístico

O programa a ser apresentado pela jornalista Fátima Bernardes, da Rede Globo, teve confirmada a data de entrada no ar para o dia 25, às 10h30, e deve misturar jornalismo e entretenimento. Encontro com Fátima Bernardes, que traz de volta a ex-apresentadora do Jornal Nacional, pretende contar "boas histórias" e abrir espaço ao jornalismo nas proporções que os fatos justifiquem.

Ao anunciar o programa à imprensa, no Projac, Fátima entusiasmou-se com as novidades tecnológicas, como a projeção em 3D que pode trocar o cenário em questão de segundos.

Confinada à cadeira do Jornal Nacional por 13 anos, a jornalista passa a circular num cenário com 360° de perspectiva. Uma plateia de 60 lugares será ocupada por gente que tenha alguma afinidade com os assuntos tratados a cada dia. Na entrada do estúdio, uma cabine espelhada pede aos convidados que respondam à pergunta do dia - as melhores respostas serão editadas para o programa que está no ar.

Diretor-geral do programa, Fabrício Mamberti diz que os repórteres Lília Telles, Gabriela Lian e Aline Prado falarão a câmeras de 35 milímetros, que desfocam o fundo e cujas imagens se assemelham à textura do cinema.

Embora o programa conte com um jornalista, Lair Renó, pronto para atualizar a apresentadora e a audiência sobre o que está acontecendo nas redes sociais, Fátima diz que não foi mordida pelo bicho do Twitter, como aconteceu com o marido, William Bonner. Sabe que o fato de se envolver numa roda de debate aumentará os riscos de exposição. "Vou dar minha opinião, claro, mas acredito mais numa conversa que traga repertório, informação", diz a apresentadora.

A direção de núcleo é de Maurício Farias, profissional que soube consagrar a audiência de dois programas na faixa nobre: A Grande Família e Tapas e Beijos.