Fato relevante

A ideia da Abihpec, além de promover o contato direto dos fabricantes nacionais com os exportadores, é chegar mais perto dos consumidores finais dos locais com os quais pretende fazer negócios. Entre as iniciativas, estão programados eventos nos pontos de venda, como limpeza de pele e aulas de maquiagem. A Abihpec vai concentrar esforços em seis países que, na sua avaliação, apresentam boas perspectivas de aumento das vendas. São eles: Peru, Colômbia, Portugal, Angola, Moçambique e Arábia Saudita . O Brasil já exporta para 128 países. Há 10 anos, quando a Abihpec assinou o primeiro programa de cooperação com a Apex, eram apenas 76. O esforço para melhorar o desempenho no front externo coincide com um momento especialmente favorável para os fabricantes nacionais no mercado interno. No ano passado, o setor completou um ciclo de 14 anos com taxas médias de crescimento acima dos dois dígitos. "Devemos manter esse ritmo de crescimento nos próximos cinco anos", afirma Basílio da Silva.

Número

US$ 5,2 Bilhões

foram as exportações brasileiras de carne e açúcar para os países árabes em 2009, segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira

Votorantim Metais reúne clientes mundiais

A Votorantim Metais vai realizar, no dia 2 de março, no World Trade Center, em São Paulo, o encontro "Elementos do Futuro - Encontro de Clientes". São esperados 500 participantes, do Brasil e do exterior. O objetivo do evento é entender melhor as necessidades dos mercados com os quais a Votorantim Metais mantém negócios e, a partir daí, criar estratégias diferenciadas para atender os diferentes públicos e segmentos em que atua. No encontro, serão realizados debates sobre perspectivas econômicas do Brasil, mercado de metais e commodities no mundo. Essa é a primeira vez que a empresa reúne sua clientela local e internacional.

Minha Casa, Minha Vida sem lotes em BH

O programa Minha Casa, Minha Vida, de incentivo à aquisição da casa própria pela população de baixa renda, corre o risco de não cumprir suas metas em Belo Horizonte. Não é por falta de dinheiro, que a Caixa Econômica Federal (CEF) tem de sobra para investir, ou por desinteresse das construtoras. O motivo é mais prosaico: faltam terrenos disponíveis com preços que atendam às condições do programa na capital mineira. A MRV, uma das maiores construtoras do País, já admite, por exemplo, que a maior parte das 12 mil unidades que pretende construir em 2010 será localizada nos municípios vizinhos a BH, pertencentes à região metropolitana da capital.

Quem vai ficar com a Intermédica?

A conferir: o empresário Paulo Barbanti estaria tentando vender a Intermédica, de São Paulo. Ele já havia concedido o mandato, sem sucesso, em 2007, para o Morgan Stanley, e agora contratou o Credit Suisse. A Amil, que comprou recentemente a Medial Saúde, seria uma das interessadas, mas o negócio empacou nos valores. Barbanti quer R$ 2 bilhões para passar o negócio adiante, mas o preço foi considerado exagerado - no máximo, a Intermédica valeria R$ 800 milhões. A Amil nega que esteja interessada.

Nestlé lança suco sem aditivo para emergentes

Com maior poder de compra nas mãos, as classes C e D estão cada vez mais exigentes com a qualidade dos produtos que consomem. A Nestlé percebeu isso e está lançando nesta terça feira o refresco em pó La Frutta, que não leva corante artificial na fórmula. A empresa conta com esse diferencial para enfrentar a Kraft, líder da categoria, com a marca Tang. O maior grupo de alimentos do mundo está de olho em um mercado que movimenta R$ 1,5 bilhão anualmente, segundo dados da Nielsen. O produto estreia nas regiões Sul e Nordeste.

"Os aeroportos ainda não têm perspectiva concreta de investimentos em ampliação da capacidade, modernização dos sistemas e melhoria na gestão e nos procedimentos"

Paulo Godoy, presidente da Abdib, a respeito da ampliação da infraestrutura aeroportuária para a Copa de 2014

Bic brasileira é a que mais cresce no mundo

A subsidiária brasileira da Bic foi a que mais cresceu em vendas entre todas as operações do grupo francês em 2009: a empresa teve um aumento de 30% sobre 2008, registrando um faturamento líquido de R$ 470 milhões com suas três linhas de produtos (papelaria, isqueiros e barbeadores).

Número

US$ 3,6 Bilhões

é o valor estimado das indenizações que a Toyota deverá pagar a seus clientes nos Estados Unidos

Revestimentos italianos para consumidor vip

Fornecedores de maquinário para as indústrias do setor, os fabricantes italianos de revestimentos estão chegando ao mercado brasileiro, de olho no consumidor de alto padrão. Em princípio, eles trarão produtos nobres, como o mármore de Carrara, porcelanato e vidro trabalhado. "A ideia é oferecer materiais sofisticados, design exclusivo e projetos personalizados", diz Ronaldo Padovani, do Instituto Italiano para o Comércio Exterior, uma espécie de Apex peninsular. Uma das atrações é a cerâmica ornada de prata e ouro, vendida a um valor estimado de R$ 200 por metro quadrado. Segundo Padovani, são esperados representantes de 11 empresas, que participarão da 8ª Expo Revestir, marcada para o período de 9 a 12 de março, em São Paulo.