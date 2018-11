Favela de Medellín ganha escada rolante de 384 metros

Uma favela da cidade de Medellín, na Colômbia, ganhou uma escada rolante.

Os moradores da Comuna 13, uma das favelas dos morros da cidade, agora podem subir pela escada que é dividida em seis partes e percorre 384 metros.

O prefeito da cidade afirma que este é o primeiro projeto deste tipo voltado especificamente para uma favela.

Olga Holguin, moradora da Comuna 13, disse que "a escada é um sonho realizado" e ela foi uma das primeiras a passear na nova obra.

As autoridades esperam que a nova escada, junto com outros projetos sociais, ajude a integrar os moradores com o resto da cidade.

"O projeto vai mudar radicalmente como as pessoas encaram a Comuna 13", disse Eugenia Ramos, gerente de Desenvolvimento Urbano de Medellín.

Os cerca de 12 mil moradores da Comuna 13 não vão precisar pagar pelo serviço. Antes, eles levavam meia hora para subir o equivalente a um prédio de 30 andares.

Com a nova escada, que custou US$ 7 milhões, o percurso dura cinco minutos.