Favorito à vitória no 1o turno, Fortunati mantém cautela em Porto Alegre

O atual prefeito votou às 8h30 em uma escola no centro da cidade, acompanhado de lideranças da coligação que o apoia. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no sábado, Fortunati deve ser eleito neste domingo, com mais de 60 por cento dos votos válidos.

"As pesquisas indicam que não terá segundo turno, mas quem decide é o eleitor na urna. Não temos como falar antes do resultado", afirmou o pedetista a jornalistas.

A candidata do PC do B, Manuela D'Ávila, votou por volta das 9h30 em escola do bairro Petrópolis, acompanhada de familiares. Manuela aparece em segundo nas pesquisas, com 23 por cento dos votos válidos.

Já o candidato petista, Adão Villaverde, terceiro colocado nas pesquisas com 10 por cento dos votos válidos, votou assim que as urnas foram abertas, às 8h. Estava acompanhado do governador Tarso Genro, a ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos), o ex-governador Olívio Dutra e do presidente do PT no Estado, Raul Pont.

Mais tarde, o governador acompanhou o voto da presidente Dilma Rousseff, na Zona Sul de Porto Alegre. Nenhum dos três principais candidatos --todos de partidos aliados do governo federal-- acompanhou a presidente.

(Por Ana Flor)