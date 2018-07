Favoritos estreiam com dificuldades no futebol masculino

A quinta-feira de estreia do futebol masculino foi complicado para as seleções favoritas.

A maior dificuldade de todas foi da Espanha que acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0. O Mexico também empatou com a Corea do sul, quando se esperava uma vitória fácil dos mexicanos.

O Uruguai teve também teve dificuldades para virar contra os Emirados Árabes.

O Brasil não saiu ileso. Por um momento, parecia que ia ganhar fácil do Egito, mas no segundo tempo do jogo teve muita dificuldade.

Após vencer a partida por 3 a 2, a seleção brasileira pode acabar enfrentando a Espanha, caso fique em primeiro lugar no seu grupo - e a Espanha fique em segundo no seu.

Isso é visto como um cenário bastante difícil para o Brasil, já que a Espanha é tida como uma das favoritas da competição. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.