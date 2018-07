Faxineira? Quem via Camila Pitanga na festa de Cama de Gato, no sábado, no Píer Mauá, no Rio, nem imaginava como será seu expediente na nova trama das 9 da Globo. Camila será Rose, uma faxineira, mãe de quatro filhos, e que cairá de amores por Gustavo (Marcos Palmeira).