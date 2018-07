FAZ-ME RIR Se você tem o dom de arrancar risadas dos amigos, que tal participar do 3º Campeonato Brasileiro de Stand-up Comedy? Além do prêmio de R$ 3 mil, você poderá contar suas piadas no Risadaria 2013, organizado por Paulo Bonfá (foto), em junho. Basta enviar um vídeo com 3 min. de duração. Mais informações e inscrições no site www.risadaria.com.br.