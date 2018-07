Faz Sol em São Paulo e chove na maior parte do país

O dia também deve ter pancadas de chuva na faixa que cobre o Amapá, Pará, Acre, Rondônia, centro-norte do Tocantins, parte do Maranhão, grande parte da região Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Sul do Brasil. No Sul do País, as pancadas de chuva poderão ser mais severas, acompanhadas de ventos fortes, descargas elétricas e até queda pontual de granizo, principalmente no noroeste e norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina.

No litoral do Nordeste e no Espírito Santo, o céu estará parcialmente nublado. No interior do Nordeste, entre o sul e leste do Piauí, oeste de Pernambuco e da Paraíba, centro e oeste da Bahia, centro e sul do Tocantins, em grande parte de Goiás, no Distrito Federal, além do centro e noroeste de Minas Gerais haverá predomínio de sol e a umidade relativa do ar estará baixa. Em alguns pontos a umidade poderá ficar abaixo dos 30%.