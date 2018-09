Fazenda cria camarões em pleno deserto de Las Vegas

Longe do mar, no meio do deserto, uma fazenda de camarões ajuda a abastecer o consumo voraz do crustáceo pelos moradores da cidade americana Las Vegas.

Famosa por seus cassinos, a cidade do Estado de Nevada tem o maior consumo per capita do país e uma demanda anual de 10 mil toneladas de camarão.

O supervisor da fazenda, Adrian Zettelof, explica que a produção envolve 4 milhões de litros d'água.

Os crustáceos ficam prontos para o consumo em 120 dias.