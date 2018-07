O roubo foi registrado pela viúva de Renné, Adriana Almeida, na quarta-feira. Vários itens teriam sido levados, entre eles eletrodomésticos, móveis e roupas. Adriana, que é acusada de ser a mandante do crime, morava na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, mas estava fora no dia do roubo.

A viúva de Renné esteve na cadeia por mais de um ano e foi solta em 2008.