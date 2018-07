Fazenda diz não haver decisão sobre aumento de preço da gasolina O secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Antônio Henrique Silveira, afirmou nesta quarta-feira que ainda nao há uma decisão do governo sobre aumento de preço da gasolina, mas confirmou que a defasagem no preço do produto é equivalente a 7 por cento.