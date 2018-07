Fazenda estuda mudanças em PIS/Cofins para 2014--secretário

Segundo ele, o PIS/Cofins é um dos tributos mais complexos, sendo que apenas algumas despesas geram créditos, além de dar muito espaço para evasão fiscal. Na média entre as cobranças para cada setor, o PIS/Cofins chega atualmente a 9,25 por cento.

"Pretendemos fazer uma reforma simplificadora com alteração nos créditos. Todas as operações passarão a gerar crédito, que serão calculados com base no valor pago pelas empresas", disse Oliveira em evento em São Paulo.

Ele explicou que o ministério deve apresentar a proposta para ser discutida com os setores industriais antes do final do ano, e o objetivo é que ela passe pelo Congresso no primeiro semestre de 2013.

(Reportagem de Danielle Fonseca)