Fazenda-modelo vai produzir carne com foco em bem-estar

Está sendo construída, em Jaboticabal (SP), uma fazenda-modelo no quesito bem-estar animal. A Fazenda Santa Terezinha, de 153 hectares, faz parte do projeto Model Farm Project, parceria da WSPA com a Food Animal Initiative (FAI), empresa inglesa que atua no setor de bem-estar animal. "O objetivo é produzir carne de forma sustentável, com foco em bem-estar", diz o diretor executivo da FAI do Brasil Criação Animal Ltda., Murilo Quintiliano.

O projeto já possui uma fazenda na Inglaterra, e agora está se expandindo para Brasil e China. Inicialmente, a fazenda investirá na criação de bovinos, suínos e aves. Até agosto, plantel de 3.700 aves será criado no sistema free range. A criação de suínos contará com 50 matrizes. E, até o ano que vem, 400 cabeças de gado estarão sendo criadas em sistema de terminação em piquetes, que consiste em confinar os animais em espaços maiores.

A fazenda será usada também para cursos e treinamentos sobre bem-estar animal.